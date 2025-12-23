Improvisation théâtrale La FRIT, Le Poulailler Le Havre

Improvisation théâtrale La FRIT

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-07 20:30:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

La Frit est de retour pour une nouvelle année avec un traditionnel match d’improvisations.

2 équipes de joueurs motivés vous préparent un spectacle détonnant, les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui participe par son vote.

Une soirée récréative à conseiller sans modération .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Improvisation théâtrale La FRIT

