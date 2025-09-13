Improvisation théâtrale Rendez-vous Impro avec Générations Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08 21:45:00

2026-04-08

=Rendez-Vous Impro avec Générations et la Compagnie L’Oiseau moqueur.

Plongez dans un voyage unique à travers le temps avec Générations, un spectacle improvisé créé et mis en scène par Jeanne-Victoire David et Laurent Mazé. À partir des suggestions du public, des comédiens incarnent divers personnages d’une même famille sur quatre époques distinctes les années 60, 80, 2000, et 2025.

Ce spectacle explore des thèmes universels tels que les secrets de famille, les héritages complexes, les coïncidences troublantes et les schémas répétitifs. Générations est une expérience riche en émotions, oscillant entre rires et larmes, qui révèle que, même si nous ne choisissons pas notre famille, elle nous accompagne tout au long de notre vie, pour le meilleur et pour le pire.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 avril 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

=Rendez-Vous Impro with Générations and Compagnie L’Oiseau moqueur.

German :

=Rendez-Vous Impro mit Générations und der Compagnie L’Oiseau moqueur.

Italiano :

=Rendez-Vous Impro con Générations e Compagnie L’Oiseau moqueur.

Espanol :

=Rendez-Vous Impro con Générations y Compagnie L’Oiseau moqueur.

