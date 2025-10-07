Improvisation théâtrale Rendez-vous Impro avec Ploc Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-07 20:30:00

Plongez avec la Cie de l’Oiseau Moqueur, dans l’univers captivant de Ploc, un spectacle improvisé créé et mis en scène par Delphine Bernard.

Sur scène, quatre comédiens et une barrique en bois vous invitent à un voyage où l’eau est la muse. À travers des improvisations tantôt délicates, tantôt audacieuses, seul ou ensemble, les comédiens explorent l’eau sous toutes ses facettes sensuelle, poétique et résolument burlesque. L’eau, tant comme matière que comme élément sonore, inspire chaque moment de ce spectacle unique, où l’humour se mêle à la grâce.

Ploc puise son inspiration dans notre lien profond avec l’eau, un besoin qui va bien au-delà du biologique pour toucher au social et à l’imaginaire. Une exploration sensorielle et organique, où les scènes du quotidien et du rêve se mêlent pour créer des univers poétiques et oniriques, guidés par le corps et l’émotion.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 7 octobre 2025 à partir de 20h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

Join Cie de l’Oiseau Moqueur as they plunge you into the captivating world of Ploc, an improvised show created and directed by Delphine Bernard.

German :

Tauchen Sie mit der Cie de l’Oiseau Moqueur in die fesselnde Welt von Ploc ein, einem improvisierten Schauspiel, das von Delphine Bernard kreiert und inszeniert wurde.

Italiano :

Unitevi alla Cie de l’Oiseau Moqueur per immergervi nell’affascinante mondo di Ploc, uno spettacolo improvvisato creato e diretto da Delphine Bernard.

Espanol :

Únase a la Cie de l’Oiseau Moqueur y sumérjase en el cautivador mundo de Ploc, un espectáculo improvisado creado y dirigido por Delphine Bernard.

