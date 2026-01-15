Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA Bar associatif et culturel La Pandicule Retournac

Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA Bar associatif et culturel La Pandicule Retournac samedi 28 février 2026.

Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA

Bar associatif et culturel La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Soirée réservée à un public adulte et 12 ans+ Réservation conseillée !
  .

Bar associatif et culturel La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening reserved for adults and 12+ Reservations recommended!

L’événement Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA Retournac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire