Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA Bar associatif et culturel La Pandicule Retournac
Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA Bar associatif et culturel La Pandicule Retournac samedi 28 février 2026.
Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA
Bar associatif et culturel La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée réservée à un public adulte et 12 ans+ Réservation conseillée !
.
Bar associatif et culturel La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening reserved for adults and 12+ Reservations recommended!
L’événement Improvisation Théâtrale Stéphanoise LISA Retournac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire