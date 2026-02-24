Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT Le Poulailler Le Havre
Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT Le Poulailler Le Havre jeudi 5 mars 2026.
Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-05 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-05
Cette année les 5,6 et 7 mars, La Frit vous donne rendez-vous pour des matchs de folies où vous retrouverez vos équipes favorites, 4 équipes de la FRIT vont s’affronter pendant 3 jours. Qui tirera son épingle du jeu ? C’est vous qui décidez !
Chaque soir, deux matchs d’improvisation vous attendent !
Réservation obligatoire. .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT
L’événement Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT Le Havre a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie