Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT Le Poulailler Le Havre

Improvisation théâtrale Tournoi InterFRIT

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-07

Cette année les 5,6 et 7 mars, La Frit vous donne rendez-vous pour des matchs de folies où vous retrouverez vos équipes favorites, 4 équipes de la FRIT vont s’affronter pendant 3 jours. Qui tirera son épingle du jeu ? C’est vous qui décidez !

Chaque soir, deux matchs d’improvisation vous attendent !

Réservation obligatoire. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

