IMPROVISATION THEATRALE adhésions de la mi-saison 2025/2026 Rue de Paris La Charité-sur-Loire

IMPROVISATION THEATRALE

adhésions de la mi-saison 2025/2026

Rue de Paris LA TANNERIE La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 17:30:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-13

Les Zunisvers, la Compagnie d’improvisation théâtrale de La Charité-sur-Loire vous souhaite une bonne année et ouvre ses adhésions de la mi-saison 2025/2026

Durant tout le mois de janvier, 2 cours

d’essai offerts !

DE 6 A 99 ANS

TOUS LES NIVEAUX SONT ACCEPTÉS. .

Rue de Paris LA TANNERIE La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : IMPROVISATION THEATRALE

adhésions de la mi-saison 2025/2026

L’événement IMPROVISATION THEATRALE

adhésions de la mi-saison 2025/2026 La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-08 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges