IMPROVISATIONS CLOWNS SOUEICHKFÉ Soueich

Soueich

IMPROVISATIONS CLOWNS

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Spectacle vivant improvisations clowns au SoueichKfé !

Improvisations Clowns à Soueich !

Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5€ (saison 2025–2026)

Sortie de stage animée par Laurence Lemaire

ils sont à l’écoute, coûte que coûte !

Vos histoires deviennent leur terrain de jeu…

À vous de lancer, à eux d’improviser !

Rien n’est écrit, tout se crée sous vos yeux. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Live entertainment: clown improvisations at SoueichKfé!

L’événement IMPROVISATIONS CLOWNS Soueich a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE