IMPROVISATIONS CLOWNS SOUEICHKFÉ Soueich
IMPROVISATIONS CLOWNS SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 13 mai 2026.
Soueich
IMPROVISATIONS CLOWNS
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Spectacle vivant improvisations clowns au SoueichKfé !
Improvisations Clowns à Soueich !
Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5€ (saison 2025–2026)
Sortie de stage animée par Laurence Lemaire
ils sont à l’écoute, coûte que coûte !
Vos histoires deviennent leur terrain de jeu…
À vous de lancer, à eux d’improviser !
Rien n’est écrit, tout se crée sous vos yeux. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Live entertainment: clown improvisations at SoueichKfé!
L’événement IMPROVISATIONS CLOWNS Soueich a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE