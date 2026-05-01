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IMPROVISATIONS CLOWNS SOUEICHKFÉ Soueich

IMPROVISATIONS CLOWNS SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 13 mai 2026.

Lieu : SOUEICHKFÉ

Adresse : Chemin des Gîtes

Ville : 31160 Soueich

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Soueich

IMPROVISATIONS CLOWNS

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Spectacle vivant improvisations clowns au SoueichKfé !
Improvisations Clowns à Soueich !

Entrée libre pour les adhérents Adhésion 5€ (saison 2025–2026)

Sortie de stage animée par Laurence Lemaire
ils sont à l’écoute, coûte que coûte !

Vos histoires deviennent leur terrain de jeu…
À vous de lancer, à eux d’improviser !
Rien n’est écrit, tout se crée sous vos yeux.   .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

Live entertainment: clown improvisations at SoueichKfé!

L’événement IMPROVISATIONS CLOWNS Soueich a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE