Improvisations live avec le pianiste Harry Allouche et cinéma en plein air Hangar Y Meudon

Improvisations live avec le pianiste Harry Allouche et cinéma en plein air Hangar Y Meudon samedi 20 septembre 2025.

Improvisations live avec le pianiste Harry Allouche et cinéma en plein air Samedi 20 septembre, 19h00 Hangar Y Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:50:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:50:00

19h et 20h – Improvisations live avec le pianiste Harry Allouche

Face au bassin de Chalais, les notes improvisées de Harry Allouche ponctuent l’après-midi de moments musicaux suspendus.

Harry Allouche est un compositeur, pianiste et producteur musical français. Son travail mêle la tradition classique à un imaginaire cinématographique contemporain. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il y a également enseigné en tant que professeur associé d’Harmonie au sein du département Musique, Son & Image.

Son univers mêle tradition classique et imaginaire cinématographique contemporain. Pianiste accompagnateur de films muets à la Cinémathèque Française et à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, il collabore aussi avec des institutions comme le Théâtre du Châtelet et des artistes tels qu’April March ou JB Dunckel (AIR).

Il compose pour le cinéma, notamment pour Au bout des doigts (2018) et Los Colonos (2023), présenté à Cannes et récompensé par le Prix FIPRESCI. En 2024, il signe la musique du film Horizonte de César Acevedo, dévoilé au Festival de Toronto.

Lieu : Pelouse Le Nôtre au bord du Bassin de Chalais

20h45 — Cinéma en plein air Le Voyage dans la Lune (1902) de Georges Méliès.

Durée : 14 min Accompagné en live au piano par Harry Allouche

21h00 — Cinéma en plein air suivi de : Proxima (2019) d’Alice Winocour.

Durée : 1h47

Hangar Y 9 avenue de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France https://hangar-y.com/ https://www.tiktok.com/@hangar_y_?lang=fr;https://www.instagram.com/hangar_y_/;https://www.facebook.com/hangaryofficiel/;https://fr.linkedin.com/company/hangar-y Espace monumental d’exception laissé en friche pendant des décennies, le Hangar Y a ouvert officiellement ses portes au printemps 2023 après de nombreux mois de travaux.

Le Hangar Y devient une nouvelle destination culturelle, à la croisée des arts, des sciences et de la nature, accessible à

tous les publics. Basé sur un site naturel de 9 hectares, à la lisière de la forêt de Meudon, le Hangar Y, monument classé et site mythique de l’aéronautique, propose une programmation conçue comme une exploration de thèmes universels vus par le prisme des artistes. Se rendre au Hangar Y : Bus 169 – 289 – 389 RER C « Meudon Val-Fleury » Ligne N « Meudon » En voiture Route D 406 En vélib’ station « Meudon Val Fleury »

Services au Hangar Y : Parking voitures, vélos et trottinettes Restaurant Aire de jeux

Improvisation live et cinéma plein-air

©LP