Improvisations ring d’impro de Mariah Carey La Luna Negra Bayonne mercredi 10 décembre 2025.

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Le Ring d’Impro Spécial Noël est l’un des incontournables de l’année !
Vous ne verrez qu’une seule fois ce spectacle 100% improvisation !   .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 

