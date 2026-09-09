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Improvisations théâtrales, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde

dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium Francis Poulenc · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Auditorium Francis Poulenc
Adresse
Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Improvisations théâtrales Dimanche 20 septembre, 13h30 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Improvisations théâtrales par l’association Le 7e Rang.

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Improvisations théâtrales par l’association le 7ème rang

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