Improvisations théâtrales, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Improvisations théâtrales Dimanche 20 septembre, 13h30 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Improvisations théâtrales par l’association Le 7e Rang.

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Improvisations théâtrales par l’association le 7ème rang