Improvisations théâtrales Auditorium Francis Poulenc Brive-la-Gaillarde

Improvisations théâtrales Dimanche 21 septembre, 13h30 Auditorium Francis Poulenc Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Improvisations théâtrales avec l’association Le 7ᵉ Rang

Laissez place à la surprise et au rire avec une série d’improvisations théâtrales proposées par les comédiens de l’association Le 7ᵉ Rang.

Sans texte ni mise en scène préalable, ils relèveront le défi de créer des histoires en direct, à partir de suggestions du public.

Un moment de théâtre vivant, interactif et plein d’humour, accessible à tous !

Auditorium Francis Poulenc Rue Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

