Improvisations théâtrales et chantées autour des oeuvres d’art Espace art et essai Hauterives
Improvisations théâtrales et chantées autour des oeuvres d’art Espace art et essai Hauterives samedi 29 novembre 2025.
Improvisations théâtrales et chantées autour des oeuvres d’art
Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Improvisations théâtrales et chantées , accompagnées au piano, autour des œuvres présentées à l’exposition d’ Art et Essai .
Avec Gael Guraudet -comédien, Marion Cartier comédienne, et Guillaume Dorel-pianiste/improvisateur.
Participation au chapeau
.
Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 16 40 91 dorel.guillaume@gmail.com
English :
Theatrical and vocal improvisations, accompanied by piano, based on works presented at the Art et Essai exhibition.
With Gael Guraudet actor, Marion Cartier actress, and Guillaume Dorel pianist/improviser.
Participation by hat
German :
Theater- und Gesangsimprovisationen mit Klavierbegleitung rund um die Werke, die in der Ausstellung Art et Essai gezeigt werden.
Mit Gael Guraudet Schauspieler, Marion Cartier Schauspielerin, und Guillaume Dorel-Pianist/Improvisator.
Teilnahme mit Hut
Italiano :
Improvvisazioni teatrali e canore, accompagnate dal pianoforte, basate sulle opere presentate alla mostra Art et Essai .
Con Gael Guraudet attore, Marion Cartier attrice e Guillaume Dorel pianista/improvvisatore.
Partecipazione del cappello
Espanol :
Improvisaciones teatrales y de canto, acompañadas de piano, a partir de las obras presentadas en la exposición Art et Essai .
Con Gael Guraudet actor, Marion Cartier actriz, y Guillaume Dorel pianista/improvisador.
Participación a la gorra
L’événement Improvisations théâtrales et chantées autour des oeuvres d’art Hauterives a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche