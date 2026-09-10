Informations pratiques

Improvise ta scène Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 2 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier théâtre et scène ouverte pour les enfants et les adolescents

Viens t’initier au théatre d’impro avec un intervenat de la compagnie les Veilleurs au grain.

L’après-midi se prolongera avec une scène ouverte où tu pourras présenter ce que tu souhaites : mime, magie, danse, musique…

Ados & enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-02T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-02T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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