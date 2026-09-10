Improvise ta scène Bibliothèque Triangle Rennes
mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Improvise ta scène Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 2 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Atelier théâtre et scène ouverte pour les enfants et les adolescents
Viens t’initier au théatre d’impro avec un intervenat de la compagnie les Veilleurs au grain.
L’après-midi se prolongera avec une scène ouverte où tu pourras présenter ce que tu souhaites : mime, magie, danse, musique…
Ados & enfants à partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-02T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-02T17:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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