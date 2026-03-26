Improv’on – Sessions de musique improvisée Apo33 Nantes
Improv’on – Sessions de musique improvisée Apo33 Nantes jeudi 2 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 18:00 – 20:00
Gratuit : non Improv’on est un temps de rencontre et de recherche autour de la musique improvisée dans le champ des pratiques expérimentales et contemporaines.Ce ne sont pas des jam sessions.Il s’agit d’ateliers dirigés, structurés autour d’exercices d’écoute, de dynamiques collectives, de gestes sonores, d’attention au timbre, à l’espace et au silence. Chaque session propose un cadre de travail précis, tout en laissant place à l’inattendu et à l’émergence.Musicien·nes amateur·ices et professionnel·les sont invité·es à participer, sans hiérarchie ni jugement. L’objectif est de créer un espace d’expérimentation partagé, où l’écoute prime sur la virtuosité et où chacun·e peut explorer sa propre relation au son.L’atelier est également ouvert au public : il est possible de venir simplement écouter, sans obligation de participer.Participation à prix libre (minimum 5€)Réservation à prix libre pour les personnes venant écouterUn espace pour expérimenter, prendre des risques, affiner l’écoute et construire des formes collectives dans un cadre bienveillant et exigeant. Jeunes adultes et adultes
Improv’on est un temps de rencontre et de recherche autour de la musique improvisée dans le champ des pratiques expérimentales et contemporaines.Ce ne sont pas des jam sessions.Il s’agit d’ateliers dirigés, structurés autour d’exercices d’écoute, de dynamiques collectives, de gestes sonores, d’attention au timbre, à l’espace et au silence. Chaque session propose un cadre de travail précis, tout en laissant place à l’inattendu et à l’émergence.Musicien·nes amateur·ices et professionnel·les sont invité·es à participer, sans hiérarchie ni jugement. L’objectif est de créer un espace d’expérimentation partagé, où l’écoute prime sur la virtuosité et où chacun·e peut explorer sa propre relation au son.L’atelier est également ouvert au public : il est possible de venir simplement écouter, sans obligation de participer.Participation à prix libre (minimum 5€)Réservation à prix libre pour les personnes venant écouterUn espace pour expérimenter, prendre des risques, affiner l’écoute et construire des formes collectives dans un cadre bienveillant et exigeant.
Apo33 Nantes 44000
0632691782 http://apo33.org
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