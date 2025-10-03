IMPULLS – ESPACE TARTALIN Aiffres

IMPULLS Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

ASSO MAISON POUR TOUS D’AIFFRES PRÉSENTE : IMPULLSDurée : 50 min – Dès 5 ansDANSE – THÉÂTRE D’OBJETUn spectacle extensible qui détricote notre rapport aux autres.Une impulsion à se mêler et s’emmêler pour retisser du lien.Au plateau : 122 pulls, 5 corps qui dansent, une explosion de couleurs.Entre danse et théâtre, ImPulls nous emmène dans un monde fantaisiste où des créatures faites de mailles et de laines croisent des humains emplis de fragilités et de sentiments. Un spectacle rafraîchissant qui questionne de manière sensible les notions d’apparence et d’appartenance à un groupe.Entrez dans la danse avec 122 pulls, c’est réjouissant, plein de fantaisie : à savourer en famille !Collectif de ProgrammationDISTRIBUTION :- Romain Dureuth- Luna de Lamotte- Laura Ginestous- Aurel Renault- Aurélien Mieudou

ESPACE TARTALIN 435 RUE DE L’ EGLISE 79230 Aiffres 79