Impulse • Cie Supreme Legacy – Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset, 27 mai 2025 20:00, Cusset.

Allier

Impulse • Cie Supreme Legacy Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

2025-05-27 20:00:00

2025-05-27

2025-05-27

Presles fête les arts de rue revient pour une ultime édition. Rendez-vous le vendredi 27 juin à 20h dans la cour de la Tour Prisonnière avec le spectacle Impulse de la compagnie Supreme Legacy.

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

Presles fête les arts de rue returns for a final edition. Rendezvous on Friday June 27 at 8pm in the courtyard of the Tour Prisonnière with the show « Impulse » by the Supreme Legacy company.

German :

Presles fête les arts de rue kehrt für eine letzte Ausgabe zurück. Wir treffen uns am Freitag, den 27. Juni um 20 Uhr im Hof des Tour Prisonnière mit der Aufführung « Impulse » der Kompanie Supreme Legacy.

Italiano :

Presles fête les arts de rue torna per un’ultima edizione. Unitevi a noi venerdì 27 giugno alle 20.00 nel cortile della Tour Prisonnière per lo spettacolo « Impulse » della compagnia Supreme Legacy.

Espanol :

Presles fête les arts de rue vuelve para una última edición. Únase a nosotros el viernes 27 de junio a las 20:00 en el patio de la Tour Prisonnière para asistir al espectáculo « Impulse » de la compañía Supreme Legacy.

