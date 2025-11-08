IMPULSEZ! Toulouse

IMPULSEZ!

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-08

Le festival IMPULSEZ! célèbre l’art de l’improvisation sous toutes ses formes spectacles, matchs, créations originales et ateliers animés par des artistes venus de France et du monde entier.

Pendant trois semaines, venez découvrir une programmation foisonnante mêlant humour, émotion, expérimentation et rencontres internationales. Des formes inédites et multilingues se succèdent dans différents lieux de Toulouse, Muret et des environs théâtre, café-théâtre, MJC, écoles et centres culturels.

Des matchs d’impro, créations collectives, formats hybrides, spectacles en plusieurs langues et stages d’improvisations rythment le festival. IMPULSEZ! met à l’honneur la liberté, la rencontre et la créativité spontanée.

Retrouvez tous les spectacles sur le site du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

English :

The IMPULSEZ! festival celebrates the art of improvisation in all its forms: shows, matches, original creations and workshops led by artists from France and around the world.

German :

Das Festival IMPULSEZ! feiert die Kunst der Improvisation in all ihren Formen: Aufführungen, Spiele, originelle Kreationen und Workshops, die von Künstlern aus Frankreich und der ganzen Welt geleitet werden.

Italiano :

Il festival IMPULSEZ! celebra l’arte dell’improvvisazione in tutte le sue forme: spettacoli, incontri, creazioni originali e laboratori condotti da artisti francesi e di tutto il mondo.

Espanol :

El festival IMPULSEZ! celebra el arte de la improvisación en todas sus formas: espectáculos, encuentros, creaciones originales y talleres dirigidos por artistas franceses y de todo el mundo.

