Impulsions Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 21:00 – 22:00

Gratuit : non 15,00€ PLEIN TARIF10,00€ TARIF ELEVE DU THEATRE11,00€ TARIF RÉDUIT

Bienvenue dans Impulsions.Nous avons construit un environnement privilégié, lisse et propre, dans lequel chaque paramètre est soigneusement maîtrisé. Seuls quelques petits rien donnent le ton des scènes qui défilent : un son, une couleur, une ambiance, une lumière, une pulsation… Une petite impulsion et l’imagination fait le reste.On vous le promet : il suffira d’une étincelle pour que la scène explose.Création originale proposée par la compagnie du Lait ChaudDurée : 1h15Tarif réduit : – de 18 ans, étudiant.es, demandeur.ses d’emploi, carte blanche, personne en situation de handicap

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-33179-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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