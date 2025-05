Impulz Theater de Spiegel – Oignies, 14 mai 2025 07:00, Oignies.

Pas-de-Calais

Impulz Theater de Spiegel rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Les enfants sont aux commandes de ce spectacle de danse interactif.

Imaginez un ingénieur du son disposant d’une collection d’inventions, des instruments actionnés à distance qui produisent uniquement de la musique lorsqu’on appuie sur un bouton.

Imaginez un danseur qui doit attendre que la musique commence avant de pouvoir se mettre à danser. Il peut uniquement danser si quelqu’un appuie sur le bouton.

Qui donne le signal de départ ? Qui répond à quoi ? Le musicien et le danseur n’ont de cesse d’attendre toujours les impulsions de l’un ou de l’autre ou des enfants. Et que se passe-t-il si personne n’appuie ??? .

rue Alain Bashung

Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00

