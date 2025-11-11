Imugi l’apprenti dragon Théâtre Monde du Rêve Saint-Thibault-des-Vignes 27 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Prix unique : 10€

Découvrez ou redécouvrez les contes emblématiques de la Corée à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres.

Au fin fond de l‘océan, le Grand Roi Dragon s‘est endormi. Ses ronflements étaient si forts, qu‘ils ont fait éclore un oeuf bien particulier : celui d‘Imugi, un jeune apprenti dragon qui n‘a qu‘une ambition, celle de devenir un vrai dragon !

Pour cela, il devra partir à la recherche d‘une sphère céleste et s‘aventurer dans le monde des hommes, où il rencontrera Hyun-Ae, une petite fille parfois trop sage, mais pleine de surprises. Ensemble, ils devront affronter le Seigneur Tigre, qui fait régner la terreur dans la montagne, même si bien souvent à ses dépens.

Arriveront-ils à déjouer ses tours ? Ou apprendront-ils que la solution n’est pas toujours ce qu’elle semble être…

Les contes ont cela de fantastique qu’ils transcendent les cultures. Dans cette pièce, chaque personnage emprunte à l’univers coréen, mais résonne dans l’imaginaire commun européen. Ici, les différents contes empruntés au folklore coréen servent l’histoire, et l’histoire se nourrit de ces contes, afin de transmettre des valeurs universelles dès le plus jeune âge. En l’occurrence, la violence ne résout rien, et l’acte de courage est le pardon.

Alors venez découvrir l’histoire d’Imugi l’apprenti dragon, et restez à la fin pour poser vos questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de ses marionnettes !

D’après une histoire originale de Carole Ballereau et avec les marionnettes d’Antoine Charneau

Pour les enfants de à partir de 3 ans

Dates et horaires : Les 27 décembre 2025 et 2, 3 et 4 janvier 2026 à 11h et 15h

Lieu : Théâtre Monde du Rêve, 34 rue de Lagny, 77400 Saint-Thibault des vignes

Réservation : [https://www.billetreduc.com/spectacle/imugi-356890](https://www.billetreduc.com/spectacle/imugi-356890)

Renseignements : 06 70 56 73 31

E.mail : [jp@mondedureve.com](mailto:jp@mondedureve.com)

Prix unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-27T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T15:30:00.000+01:00

1

https://www.billetreduc.com/spectacle/imugi-356890

Théâtre Monde du Rêve 34 rue de Lagny 77400 Saint-Thibault des vignes Saint-Thibault-des-Vignes 77400 Seine-et-Marne