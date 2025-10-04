Imugi l’apprenti dragon Théo Théâtre Paris

Imugi l’apprenti dragon Théo Théâtre Paris samedi 4 octobre 2025.

Imugi l’apprenti dragon Théo Théâtre Paris 4 octobre – 20 décembre

Découvrez ou redécouvrez les contes emblématiques de la Corée à travers une histoire poétique, drôle et touchante en théâtre d’ombres.

Au fin fond de l‘océan, le Grand Roi Dragon s‘est endormi. Ses ronflements étaient si forts, qu‘ils ont fait éclore un oeuf bien particulier : celui d‘Imugi, un jeune apprenti dragon qui n‘a qu‘une ambition, celle de devenir un vrai dragon !

Pour cela, il devra partir à la recherche d‘une sphère céleste et s‘aventurer dans le monde des hommes, où il rencontrera Hyun-Ae, une petite fille parfois trop sage, mais pleine de surprises. Ensemble, ils devront affronter le Seigneur Tigre, qui fait régner la terreur dans la montagne, même si bien souvent à ses dépens.

Arriveront-ils à déjouer ses tours ? Ou apprendront-ils que la solution n’est pas toujours ce qu’elle semble être…

[VOIR LE TEASER](https://www.youtube.com/watch?v=muhipUnsiDg)

Les contes ont cela de fantastique qu’ils transcendent les cultures. Dans cette pièce, chaque personnage emprunte à l’univers coréen, mais résonne dans l’imaginaire commun européen. Ici, les différents contes empruntés au folklore coréen servent l’histoire, et l’histoire se nourrit de ces contes, afin de transmettre des valeurs universelles dès le plus jeune âge. En l’occurrence, la violence ne résout rien, et l’acte de courage est le pardon.

Alors venez découvrir l’histoire d’Imugi l’apprenti dragon, et restez à la fin pour poser vos questions et en découvrir plus sur le théâtre d’ombres et le fonctionnement de ses marionnettes !

**Public** : à partir de 3 ans

**Dates et horaires** : tous les samedis à 11h, du 4 octobre au 20 décembre 2025, et les lundis et mardis pendant les vacances d’octobre 2025

**Réservation** : [https://www.theotheatre.com/programmation/imugi-ou-la-legende-de-lapprenti-dragon](https://www.theotheatre.com/programmation/imugi-ou-la-legende-de-lapprenti-dragon)

**Renseignements** : 01 45 54 00 16 | [infos@theotheatre.com](mailto:infos@theotheatre.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-20T11:30:00.000+01:00

1

https://www.theotheatre.com/programmation/imugi-ou-la-legende-de-lapprenti-dragon 01 45 54 00 16 nfos@theotheatre.com

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck, 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris