Hérault

IMUHAGH PEUPLES LIBRES PHOTOGRAPHIES DE SOULEYMANE AG ANARA Octon Hérault

En partenariat avec l’Ambassade de France au Niger, le Centre Franco-Nigérien Jean Rouch et l’Association Franco-Malienne TAZUNT, le Village des Arts à Octon accueille une exposition consacrée aux cultures touarègue et peulh.

Né à Gao, au Mali, Souleymane Ag Anara est un photographe autodidacte et engagé. Il parcourt le Sahel depuis plus de dix ans, caméra à la main, pour en raconter les réalités, entre camps nomades et villes africaines. Reporter pour Reuters depuis 2013, il collabore aujourd’hui avec l’AFP et d’autres médias internationaux.

À travers cette exposition, il partage une facette plus intime de son travail, centrée sur la mémoire et l’identité. Son approche mêle art et reportage, sans misérabilisme ni exotisme. Il crée ses portraits en lien direct avec les personnes photographiées, leur donnant la possibilité de se réapproprier leur image.

Pour lui, photographier, c’est résister à l’oubli et préserver une culture menacée par les conflits, l’exode ou la mondialisation.

L’exposition sera rythmée par des projections, des discussions et des concerts, dont un événement de clôture prévu le 23 août. Les bénéfices éventuels seront reversés aux communautés concernées. .

