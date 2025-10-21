In comune – Ambra Senatore Mixt Nantes

In comune – Ambra Senatore Mixt Nantes vendredi 23 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 21:00 – 22:10

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Danse Douze personnes dansent, parlent, persistent et réitèrent leurs gestes, puisqu’il faut bien survivre et vivre bien ensemble ! Ambra Senatore poursuit son exploration des relations humaines et mène une délirante sarabande animée par la tendresse. C’est une micro-société en mouvement, où chacun négocie sa place : de scènes quotidiennes et de petits rituels surgit une chorégraphie sensible, empreinte de malice et de décalage. Gestes répétés, ruptures de rythme et connexions inattendues façonnent les équilibres précaires d’un vivre-ensemble à recomposer. Sur une partition rythmée, portant les traces de Beethoven et de Schubert, teintées de percussions, Ambra Senatore, en compositrice virtuose, fait de la répétition une manière délicate de révéler les failles, les inquiétudes et les élans joyeux de l’humain. Elle tisse une danse qui relie. Chorégraphie : Ambra Senatore avec la complicité des danseurs et danseuses interprètesSur scène : Youness Aboulakoul / Philippe Lebhar, Pauline Bigot, Pieradolfo Ciulli, Matthieu Coulon Faudemer / Louis Chevalier, Lee Davern, Olimpia Fortuni / Caterina Basso, Chandra Grangean, Romual Kabore, Alice Lada / Andréa Moufounda, Antoine Roux-Briffaud, Marie Rual, Ambra SenatoreMusique originale : Jonathan Seilman Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h10 Représentations dans la salle Super :vendredi 23 janvier 2026 à 21hsamedi 24 janvier 2026 à 19h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr