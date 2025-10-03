In Difference Théâtre d’Auxerre Auxerre

In Difference

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Jouant de leurs différences, Jef Everaert et Marica Marinoni s’élancent dans un époustouflant duo de roues Cyr. Du sol à l’envol, un voyage aussi physique que poétique à la redécouverte d’un agrès qui prend vie sous leurs mains.

Leurs cercles métalliques ressemblent furieusement à des pistes miniatures prêtes à se transformer en globes tournoyants. Elle, tirant son énergie du sol, fait tourner le métal pied au plancher. Lui, en quête de légèreté, envoie son cerceau danser vers les hauteurs. Comment faire un monde commun à partir de ces approches aux antipodes ? C’est la question qui anime de bout en bout In difference, première création partagée par le binôme Jef Everaert Marica Marinoni. Choisissant de prendre appui sur leurs différences pour propulser leur créativité, les artistes multiplient croisements et points de contacts pour déceler les insoupçonnées possibilités de la roue. De la confrontation à la complicité, un beau périple où cet agrès décidément surprenant pourrait même s’inviter comme un troisième personnage ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerrletheatre.com

