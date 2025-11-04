In difference Champagnole

In difference

L’Oppidum Champagnole Jura

Utilisant leurs différences comme moteur créatif, un duo circassien explore les deux faces d’une même discipline la roue Cyr. Par un savant dosage de chute et d’équilibre, leur langage performatif se façonne de poésie autour d’un agrès devenu vivant .

Jef et Marica se sont lancés dans cette première création commune avec l’idée de mêler leurs différences pour en faire une force. Jef travaille les équilibres, Marica se concentre sur les chutes. Lui est pacifiste et indécis, elle convaincue et conflictuelle. Utilisant leurs corps et personnalités très décalés, mêlant acrobaties et jonglerie, ils explorent magnifiquement l’avantage et la difficulté de penser en antithèse au sein du couple, pour construire un voyage corporel à l’intérieur de cet anneau qui les unit. Entre confrontation et complicité, les deux circassiens dont les corps se déforment parfois de façon surréaliste, placent l’agrès en rupture avec ses usages habituels, le faisant personnage à part entière. Avec sensibilité, délicatesse, mais aussi brutalité, se cherchant réciproquement dans l’autre, les deux comédiens forment une grande arche, éminemment artistique, qui les relie au public tout en panache. .

