In Eddy Abbeville
In Eddy Abbeville samedi 11 avril 2026.
In Eddy
6 avenue du port Abbeville Somme
Tarif : 8.5 – 8.5 – 12.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Par Lacenh Big Band
Après le beau succès rencontré par le spectacle The Glenn Miller Story, le Lacenh Big Band vous propose une immersion totale dans le répertoire d’Eddy Mitchell. Venez chantonner ses plus belles balades et ses tubes intemporels, arrangés par Ivan Julien, le tout dans un décor digne de Nashville. Pour ces deux spectacles, nous accueillerons également un choeur du conservatoire ainsi que le Big Band de la Baie de Somme. Tous les ingrédients sont donc réunis pour passer une belle soirée.
Notez la date dans vos agendas !
Par Lacenh Big Band
Après le beau succès rencontré par le spectacle The Glenn Miller Story, le Lacenh Big Band vous propose une immersion totale dans le répertoire d’Eddy Mitchell. Venez chantonner ses plus belles balades et ses tubes intemporels, arrangés par Ivan Julien, le tout dans un décor digne de Nashville. Pour ces deux spectacles, nous accueillerons également un choeur du conservatoire ainsi que le Big Band de la Baie de Somme. Tous les ingrédients sont donc réunis pour passer une belle soirée.
Notez la date dans vos agendas ! .
6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28
English :
By Lacenh Big Band
Following the great success of The Glenn Miller Story, the Lacenh Big Band invites you to immerse yourself in the repertoire of Eddy Mitchell. Come and sing along to his most beautiful ballads and timeless hits, arranged by Ivan Julien, in a setting worthy of Nashville. For both shows, we’ll also be welcoming a choir from the Conservatoire and the Big Band de la Baie de Somme. All the ingredients for a wonderful evening.
Mark the date in your diaries!
German :
Von Lacenh Big Band
Nach dem schönen Erfolg der Show The Glenn Miller Story bietet Ihnen die Lacenh Big Band ein totales Eintauchen in das Repertoire von Eddy Mitchell. Summen Sie seine schönsten Balladen und zeitlosen Hits, arrangiert von Ivan Julien, und das alles in einem Dekor, das Nashville würdig ist. Für diese beiden Aufführungen werden wir auch einen Chor des Konservatoriums sowie die Big Band der Baie de Somme begrüßen. Alle Zutaten sind also vorhanden, um einen schönen Abend zu verbringen.
Notieren Sie sich das Datum in Ihrem Terminkalender!
Italiano :
Di Lacenh Big Band
Dopo il grande successo di The Glenn Miller Story, la Lacenh Big Band vi invita a immergervi nel repertorio di Eddy Mitchell. Venite a cantare le sue più belle ballate e i suoi successi senza tempo, arrangiati da Ivan Julien, in una cornice degna di Nashville. Per questi due spettacoli, accoglieremo anche un coro del Conservatorio e la Baie de Somme Big Band. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande serata.
Segnatevi la data in agenda!
Espanol :
Por Lacenh Big Band
Tras el gran éxito de The Glenn Miller Story, la Lacenh Big Band le invita a sumergirse en el repertorio de Eddy Mitchell. Venga a cantar sus baladas más bellas y sus éxitos intemporales, arreglados por Ivan Julien, en un marco digno de Nashville. Para estos dos espectáculos, recibiremos también a un coro del Conservatorio y a la Baie de Somme Big Band. Todos los ingredientes para una gran velada.
Anote la fecha en su agenda
L’événement In Eddy Abbeville a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME