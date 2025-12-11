In English (for kids) CP/CE1 Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
In English (for kids) CP/CE1 Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure mercredi 14 janvier 2026.
In English (for kids) CP/CE1
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-28 2026-02-11 2026-03-04 2026-03-18
DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Une heure de jeux en tout genre pour se familiariser avec l’anglais et apprendre du vocabulaire. Animé par Sophie Aviron. Pour les enfants de CP-CE1
Sophie Aviron, ancienne institutrice, bilingue en anglais, animera avec les enfants de CP-CE1 un atelier composé de jeux, de petites scènes, le tout in english pour apprendre plein de vocabulaire en s’amusant ! Inscription obligatoire. Durée 55 minutes .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
English : In English (for kids) CP/CE1
L’événement In English (for kids) CP/CE1 Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération