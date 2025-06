In English Please ! Bresles 27 juin 2025 20:00

Oise

In English Please ! 11 Place de l’Église Bresles Oise

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27 22:00:00

2025-06-27

In English Please !

Partez, le temps d’un voyage musical, en Grande Bretagne !

Le Conservatoire du Beauvaisis vous invite à son événement « In English Please ! »

Les élèves des département cuivres et orgues vont vous transporter dans le temps, en allant de la musique anglaise du XVème siècle aux Beatles !

Rendez-vous le vendredi 27 juin 20h à l’église de Bresles.

N’hésitez pas à venir soutenir nos jeunes talents.

Entrée libre et gratuite 0 .

11 Place de l’Église

Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 04 conservatoire@beauvaisis.fr

