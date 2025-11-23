In extenso : un jour, un disque… Bibliothèque Valeyre Paris
In extenso : un jour, un disque… Bibliothèque Valeyre Paris samedi 21 février 2026.
Et si vous vous installiez
confortablement pour une écoute intégrale et collective d’un album choisi avec
soin par les discothécaires au sein de notre fonds de disque spécialisé
chanson ?
Ralentir le temps, profiter d’une
bulle privilégiée au milieu de la cohue du monde et faire, pourquoi pas,
l’expérience d’un moment de grâce suspendue entre notes et mots…
Ouvrez grand vos oreilles et attisez
votre curiosité, nous vous attendons !
Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre
Nous vous invitons à une écoute sur la durée
Le samedi 21 février 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Entrée libre
Public adultes.
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr