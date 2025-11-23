In extenso : un jour, un disque… Bibliothèque Valeyre Paris

Et si vous vous installiez

confortablement pour une écoute intégrale et collective d’un album choisi avec

soin par les discothécaires au sein de notre fonds de disque spécialisé

chanson ?

Ralentir le temps, profiter d’une

bulle privilégiée au milieu de la cohue du monde et faire, pourquoi pas,

l’expérience d’un moment de grâce suspendue entre notes et mots…

Ouvrez grand vos oreilles et attisez

votre curiosité, nous vous attendons !

Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre

Nous vous invitons à une écoute sur la durée

Le samedi 21 février 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T11:00:00+02:00_2026-02-21T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr