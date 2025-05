In furore ! d’Antonio Vivaldi, par L’Escadron volant de la reine – Église Saint-Aignan Chartres, 15 juin 2025, Chartres.

In furore ! d’Antonio Vivaldi, par L’Escadron volant de la reine Église Saint-Aignan Chartres Dimanche 15 juin, 17h00 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans

L’ensemble baroque l’Escadron volant de la reine nous emmène à Venise en explorant la musique sacrée de Vivaldi.

Venez découvrir le répertoire méconnu de celui qui fut au début du XVIIIe siècle le maître de musique et le compositeur des jeunes filles de l’Ospedale della Pieta, la plus célèbre des institutions d’accueil des orphelines de Venise.

Celles que l’on considérait comme les plus grandes virtuoses d’Italie, et dont la renommée traversa les frontières, n’avaient pas de nom de famille : elles s’appelaient Mariarosa del violon, Caterina della viola, Fortunata Cantora, Lucietta organista…

Magnifiques interprètes, elles jouaient et chantaient cachées du public derrière des grilles ou des tentures.

Ce programme se veut une invitation à leur rendre hommage en redécouvrant leur répertoire envoûtant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-15T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-15T19:00:00.000+02:00

Église Saint-Aignan Place Saint-Aignan, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir