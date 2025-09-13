In house we trust La Machine du Moulin Rouge Paris

In house we trust La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 13 septembre 2025.

In House We Trust est la nouvelle série d’événements immersifs signée Pont Neuf Records. Pensés pour replacer la danse au cœur de l’expérience club, ces rendez-vous invitent le public à se libérer pleinement. Depuis maintenant huit ans, Pont Neuf Records célèbre la house dans toute sa diversité, et In House We Trust ne fait pas exception. Lancé en 2024, le concept a déjà rassemblé plus de 12 000 participant·e·s autour de cette vision festive, libre et fédératrice du clubbing.

On accueille In House We Trust le vendredi 12 septembre 2025 !

Le vendredi 12 septembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T02:55:00+02:00

fin : 2025-09-13T09:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T23:55:00+02:00_2025-09-12T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, Bd de Clichy 75018 90, Bd de ClichyParis

https://shotgun.live/events/pontneuf-inhousewetrust https://fb.me/e/2o0uhhgkO https://fb.me/e/2o0uhhgkO