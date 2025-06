In Itinere Collectif “N Degrés de liberté” [Théâtre] Parc et château de Chamarande Chamarande 13 juillet 2025 15:00

In Itinere Collectif “N Degrés de liberté” [Théâtre] Dimanche 13 juillet, 15h00 Parc et château de Chamarande Essonne

Dans le cadre de la saison 2025 du programme de spectacle vivant du Domaine de Chamarande, À l’air libre !

Sept personnes sur un tréteau. Sept comédien.nes pour raconter une révolution, qui ressemble à la Commune de Paris. Sur le tréteau, le chaos de la révolution côtoie le système chaotique de la météo. Et une tempête se prépare. Celle, inédite, d’un changement climatique, politique et social. En physique, le nombre de degrés de liberté d’un système permet de déterminer à quel point celui-ci peut évoluer sans contrainte. Et ‘n’, c’est toujours l’inconnu. Sept comédien.nes de cinq nationalités différentes, qui créent sur deux mètres carrés, espaces, décors, personnages, rêves et tempêtes.

Tous publics à partir de 10 ans

Cet événement est porté par le Domaine départemental de Chamarande / Conseil départemental de l’Essonne

Parc et château de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91630 Essonne Île-de-France Propriété du Conseil général de l'Essonne depuis 1978, le Domaine de Chamarande est classé au titre des monuments historiques. Dans les années 1990, plusieurs chantiers de réhabilitation sont menés. Le parc de 98 hectares est réaménagé par l'architecte paysagiste Jacques Sgard et, en 1999, les Archives départementales prennent place dans la cour et les ailes des communs du château. Le Département décide alors de consacrer l'ensemble du site à la culture et à la création. Lieu unique en Île-de-France, il réunit à la fois un centre artistique et culturel et un ensemble bâti dans un espace paysager labellisé « Jardin remarquable ». Site patrimonial atypique, le Domaine de Chamarande est un équipement culturel phare du territoire essonnien, avec une programmation annuelle, et notamment une offre estivale pluridisciplinaire, les « Scènes croisées » et « Chamarande Paradiso ». La gratuité d'accès au site – parc, activités, expositions, ateliers et spectacles – permet la rencontre avec un large public et favorise l'accès à la culture pour tous.

In Itinere Collectif “N Degrés de liberté” @ Yves Trauger