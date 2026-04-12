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In Liebe, Eure Hilde (Berlin, été 42) Maison Heinrich Heine Paris

In Liebe, Eure Hilde (Berlin, été 42) Maison Heinrich Heine Paris

In Liebe, Eure Hilde (Berlin, été 42) Maison Heinrich Heine Paris lundi 13 avril 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C, boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Drame historique, Allemagne, 2024, 124 min, vostfr
réalisé par Andreas Dresen
avec Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann et Alexander Scheer

Alors que la guerre fait rage, Hilde rencontre Hans. Elle tombe
amoureuse de lui et s’engage à ses côtés dans un réseau de résistance
clandestin chargé de transmettre des informations à l’Union soviétique
par radio, que les nazis surnomment « l’Orchestre rouge ». Malgré le
danger permanent qui pèse sur elle, Hilde vit un été d’une intensité et
d’un bonheur rares. À l’automne, lorsque la Gestapo démantèle le réseau,
elle est arrêtée à son tour, enceinte.

Le film sera introduit par une discussion avec Mechthild Gilzmer,
professeure et commissaire de l’exposition « Résistance, Répression,
Déportation. Femmes de France au camp de concentration de Ravensbrück
(1942-1945) », présentée au Mémorial des martyrs de la Déportation à
Paris du 8 mars au 8 mai 2026.

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Le film sera introduit par une discussion avec Mechthild Gilzmer, professeure et commissaire de l’exposition « Résistance, Répression, Déportation. Femmes de France au camp de concentration de Ravensbrück (1942-1945) », présentée au Mémorial des martyrs de la Déportation à Paris du 8 mars au 8 mai 2026.
Le lundi 13 avril 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-13T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T20:00:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.facebook.com/events/932838716273484 https://www.facebook.com/events/932838716273484


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