In Liebe, Eure Hilde (Berlin, été 42) Maison Heinrich Heine Paris

Drame historique, Allemagne, 2024, 124 min, vostfr

réalisé par Andreas Dresen

avec Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann et Alexander Scheer

Alors que la guerre fait rage, Hilde rencontre Hans. Elle tombe

amoureuse de lui et s’engage à ses côtés dans un réseau de résistance

clandestin chargé de transmettre des informations à l’Union soviétique

par radio, que les nazis surnomment « l’Orchestre rouge ». Malgré le

danger permanent qui pèse sur elle, Hilde vit un été d’une intensité et

d’un bonheur rares. À l’automne, lorsque la Gestapo démantèle le réseau,

elle est arrêtée à son tour, enceinte.

Le film sera introduit par une discussion avec Mechthild Gilzmer,

professeure et commissaire de l’exposition « Résistance, Répression,

Déportation. Femmes de France au camp de concentration de Ravensbrück

(1942-1945) », présentée au Mémorial des martyrs de la Déportation à

Paris du 8 mars au 8 mai 2026.

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Le film sera introduit par une discussion avec Mechthild Gilzmer, professeure et commissaire de l’exposition « Résistance, Répression, Déportation. Femmes de France au camp de concentration de Ravensbrück (1942-1945) », présentée au Mémorial des martyrs de la Déportation à Paris du 8 mars au 8 mai 2026.

Le lundi 13 avril 2026

de 20h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T20:00:00+02:00_2026-04-13T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.facebook.com/events/932838716273484 https://www.facebook.com/events/932838716273484



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