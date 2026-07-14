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IN RELATION TO WHOM? مرتاحة؟ · Marah Haj Hussein & Nur Garabli · MONDE·S#3 CCNRB Rennes 24 et 25 mars 2027 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Deux danseuses palestiniennes explorent les traces laissées de leur formation chorégraphique, et la relation trouble entre l’entraînement à la danse et l’entraînement militaire.

Et si le mouvement révélait ce que les corps n’oublient pas ?

Héritières des cultures arabes et hébraïques transmises par leurs grand-mères, deux danseuses palestiniennes explorent les traces laissées par les gestes appris lors de leur formation chorégraphique, pointant la relation trouble entre l’entraînement à la danse et l’entraînement militaire.

Peu à peu émerge une danse sensible, libérée des contraintes, où leurs trajectoires se croisent dans un élan de complicité, d’humour et de résistance. Entre enlacements, jeux et ondulations, elles inventent un langage propre, traversé par la mémoire et le désir d’émancipation.

_En arabe (Palestine), surtitré en français_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-24T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-25T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755927-mrth-in-relation-to-whom-monde-s-3

CCNRB 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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