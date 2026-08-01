IN RELATION TO WHOM? مرتاحة؟ · Marah Haj Hussein & Nur Garabli · MONDE·S#3, CCNRB, Rennes
mercredi 24 mars 2027 · CCNRB · Rennes
Informations pratiques
IN RELATION TO WHOM? مرتاحة؟ · Marah Haj Hussein & Nur Garabli · MONDE·S#3 24 et 25 mars 2027 CCNRB Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-24T19:00:00+01:00 – 2027-03-24T20:00:00+01:00
Fin : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T21:30:00+01:00
Et si le mouvement révélait ce que les corps n’oublient pas ?
Héritières des cultures arabes et hébraïques transmises par leurs grand-mères, deux danseuses palestiniennes explorent les traces laissées par les gestes appris lors de leur formation chorégraphique, pointant la relation trouble entre l’entraînement à la danse et l’entraînement militaire.
Peu à peu émerge une danse sensible, libérée des contraintes, où leurs trajectoires se croisent dans un élan de complicité, d’humour et de résistance. Entre enlacements, jeux et ondulations, elles inventent un langage propre, traversé par la mémoire et le désir d’émancipation.
En arabe (Palestine), surtitré en français
CCNRB 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755927-mrth-in-relation-to-whom-monde-s-3 »}]
Deux danseuses palestiniennes explorent les traces laissées de leur formation chorégraphique, et la relation trouble entre l’entraînement à la danse et l’entraînement militaire.
Marc Chesneau
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