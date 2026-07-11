Informations pratiques

IN RELATION TO WHOM? مرتاحة؟ · Marah Haj Hussein & Nur Garabli · MONDE·S#3 CCNRB, Rennes Rennes 24 et 25 mars 2027

Deux danseuses palestiniennes explorent les traces laissées de leur formation chorégraphique, et la relation trouble entre l’entraînement à la danse et l’entraînement militaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-24T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-25T21:30:00.000+01:00

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CCNRB, Rennes 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Rennes



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