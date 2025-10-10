In Situ, d’Adrien Cotonat Cinéma Le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Cinéma Le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10 20:00:00

En présence de Simon Augade. Plongez au cœur de la création artistique et laissez-vous surprendre par In Situ, un film d’Adrien Cotonat consacré à l’oeuvre monumentale de Simon Augade, plasticien qui s’est illustré en 2021 dans le parc de la Belle Issue lors

d’une création participative. Pendant trois mois, la caméra d’Adrien Cotonat

a suivi pas à pas la transformation d’un lieu chargé d’histoire 30 m³ de bois, 200

kg de clous, des gestes inlassables, et bientôt une structure vivante, presque

habitée, naît dans la cour du Musée des Amériques. In Situ n’est pas un simple documentaire c’est une immersion sensible dans les coulisses de l’art, un voyage où se

croisent performance, danse et les mots de l’écrivain Alain Damasio. Le film vous invite à redécouvrir la force de l’inspiration et la beauté brute du geste créatif, en écho aux héritages amérindiens et à l’histoire du site. Venez nombreux découvrir ce film

hybride qui fait résonner le patrimoine et la création contemporaine, à travers une énergie collective que la commune a déjà connue lors de la résidence de Simon Augade en 2021.

Tarif plein 6,40 € Tarif réduit et abonné 4,90 €. Il s’applique aux demandeur d’emploi, étudiant, enfant de moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif.

– Gratuit pour les personnes accompagnatrices de PMR sur présentation de la carte “besoin d’accompagnement”. .

Cinéma Le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

