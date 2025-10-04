IN SITU | L’esplanade, son patrimoine et ses marges ? Rendez-vous sur les marches du Corum, côté Esplanade Montpellier

IN SITU | L’esplanade, son patrimoine et ses marges ? Rendez-vous sur les marches du Corum, côté Esplanade Montpellier samedi 4 octobre 2025.

Sur inscription : 5 euros par personne et gratuit pour les adhérents.

Avec Henri Bava (agence TER), Gilles Cusy & Michel Maraval (agence Cusy Maraval), et Sophie Loubens (Architecte des Bâtiments de France)

À l’occasion de L’événement 25 « Les chemins du vivant » de Montpellier 2028, la MAOM vous propose de découvrir le nouveau visage de l’Esplanade Charles de Gaulle lors d’une visite « In Situ » le samedi 4 octobre à 10h.

Cette déambulation commentée à plusieurs voix, mènera du Corum au Polygone, en traversant l’Esplanade conçue au siècle dernier et ses abords.

Conçu par l’agence TER, la renaturation de l’Esplanade vise à la reconnecter à la dalle du polygone et aux contrebas de la Citadelle vers Antigone, afin de recomposer un espace urbain fragmenté. Enfin pensé comme un paysage public du centre-ville au Lez, l’enjeu est de trouver une continuité cohérente qui mêle allées de platanes, jardins, et déambulations piétonnes pour offrir à ces lieux de nouveaux usages et de la fraicheur en plein cœur de ville.

La visite sera également l’occasion de découvrir les nouveaux kiosques de l’Esplanade, structures lumineuses, réalisées par le duo montpelliérain Gilles Cusy et Michel Maraval.

La visite se conclura aux Échelles de la Ville pour une rencontre inédite avec la paysagiste et la designeuse en résidence artistique « La grande traversée », Alice & Alice.

Rendez-vous sur les marches du Corum, côté Esplanade Esplanade Charles de Gaulle, Montpellier

©Agence TER