In Situ La Verrière Poligny

La Verrière 48 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 EUR

Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Deux lieux, une ambiance, mille saveurs !!
@lebarboteurpoligny & @arsterraevini vous donne rendez-vous pour une événement festif placé sous le signe de la découverte et du partage !

13h-18h Le Grand Dé-barbouillage au 52 Grande Rue.
Micro-salon créatif, dégustation de vins naturels et boissons fermentées locales.

15h-18h IN SITU au 48 Grande Rue
Dégustation de vins et cidres.
Snacks et musique pour le reste de la soirée !!

Deux événements un seul billet
Rendez-vous sur Hello Asso pour l’acheter !
On a hâte de vous y retrouver   .

La Verrière 48 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@arsterraevini.fr

