In Situ La Verrière Poligny dimanche 22 mars 2026.
La Verrière 48 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : 15 EUR
15:00:00
18:00:00
2026-03-22
Deux lieux, une ambiance, mille saveurs !!
@lebarboteurpoligny & @arsterraevini vous donne rendez-vous pour une événement festif placé sous le signe de la découverte et du partage !
13h-18h Le Grand Dé-barbouillage au 52 Grande Rue.
Micro-salon créatif, dégustation de vins naturels et boissons fermentées locales.
15h-18h IN SITU au 48 Grande Rue
Dégustation de vins et cidres.
Snacks et musique pour le reste de la soirée !!
Deux événements un seul billet
Rendez-vous sur Hello Asso pour l’acheter !
On a hâte de vous y retrouver .
La Verrière 48 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@arsterraevini.fr
