In Situ La Verrière Poligny

In Situ

La Verrière 48 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Deux lieux, une ambiance, mille saveurs !!

@lebarboteurpoligny & @arsterraevini vous donne rendez-vous pour une événement festif placé sous le signe de la découverte et du partage !

13h-18h Le Grand Dé-barbouillage au 52 Grande Rue.

Micro-salon créatif, dégustation de vins naturels et boissons fermentées locales.

15h-18h IN SITU au 48 Grande Rue

Dégustation de vins et cidres.

Snacks et musique pour le reste de la soirée !!

Deux événements un seul billet

Rendez-vous sur Hello Asso pour l’acheter !

On a hâte de vous y retrouver .

La Verrière 48 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@arsterraevini.fr

English : In Situ

