In situ stage musique & photo Rue des Amours Villeréal

Rue des Amours Le Petit Théâtre des Amours Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-23

2025-08-18

En compagnie de Mélanie Mélot et Gyraf, créé un spectacle musical et une expo photos en quelques jours comme un pro !

La restitution du spectacle sera présentée sous la halle de Villeréal le samedi 23 août.

A partir de 7 ans.

Rue des Amours Le Petit Théâtre des Amours Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 70 73 71

English : In situ stage musique & photo

With Mélanie Mélot and Gyraf, create a musical show and photo exhibition in just a few days like a pro!

The show will be presented under the Villeréal covered market on Saturday August 23.

Ages 7 and up.

German :

Erstelle in Begleitung von Mélanie Mélot und Gyraf in wenigen Tagen wie ein Profi ein Musikstück und eine Fotoausstellung!

Die Aufführung der Show wird am Samstag, den 23. August, in der Markthalle von Villeréal aufgeführt.

Ab 7 Jahren.

Italiano :

Con Mélanie Mélot e Gyraf, create uno spettacolo musicale e una mostra fotografica in pochi giorni come un professionista!

Lo spettacolo sarà rappresentato al mercato coperto di Villeréal sabato 23 agosto.

Dai 7 anni in su.

Espanol : In situ stage musique & photo

Con Mélanie Mélot y Gyraf, ¡crea un espectáculo musical y una exposición fotográfica en pocos días como un profesional!

El espectáculo se representará en el mercado cubierto de Villeréal el sábado 23 de agosto.

A partir de 7 años.

