Informations pratiques

Beauvais

In the brain

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-29

Dans un espace onirique aux allures de club, huit jeunes danseuses et danseurs se laissent guider par la musique, connectés par le simple fait de danser ensemble. Un état intemporel où le mouvement prend le dessus et où l’euphorie se déploie. La nouvelle œuvre de l’immense Hofesh Shechter (codirecteur de l’Agora à Montpellier, chorégraphe du film En Corps de Cédric Klapisch) s’inspire de Cave, œuvre plus courte qu’il avait produite pour la Martha Graham Company en 2022. Cave explorait la vie nocturne et les rassemblements humains à travers la danse et sa qualité transcendantale. Créée pour les jeunes talents de Shechter II, In the Brain s’appuie sur cette idée et transforme le théâtre en une célébration survoltée de la musique, du rythme et du mouvement.

Dans un espace onirique aux allures de club, huit jeunes danseuses et danseurs se laissent guider par la musique, connectés par le simple fait de danser ensemble. Un état intemporel où le mouvement prend le dessus et où l’euphorie se déploie. La nouvelle œuvre de l’immense Hofesh Shechter (codirecteur de l’Agora à Montpellier, chorégraphe du film En Corps de Cédric Klapisch) s’inspire de Cave, œuvre plus courte qu’il avait produite pour la Martha Graham Company en 2022. Cave explorait la vie nocturne et les rassemblements humains à travers la danse et sa qualité transcendantale. Créée pour les jeunes talents de Shechter II, In the Brain s’appuie sur cette idée et transforme le théâtre en une célébration survoltée de la musique, du rythme et du mouvement. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

In a dreamlike, club-like space, eight young dancers let themselves be guided by the music, connected simply by the act of dancing together. A timeless state where movement takes over and euphoria unfolds. The new work by the great Hofesh Shechter (co-director of the Agora in Montpellier, choreographer of the film *En Corps* by Cédric Klapisch) is inspired by *Cave*, a shorter piece he produced for the Martha Graham Company in 2022. *Cave* explored nightlife and human gatherings through dance and its transcendental quality. Created for the young talents of Shechter II, *In the Brain* builds on this idea and transforms the theater into an electrifying celebration of music, rhythm, and movement.

L’événement In the brain Beauvais a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis