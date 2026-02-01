In the Half-Light – Avec les lauréats du programme In Situ Cité internationale des arts Paris

Marquée par une attention particulière portée au corps et aux relations entre pratiques et contextes, la restitution rend compte d’un temps d’expérimentation unique à savoir les six mois de résidence passés à la Cité internationale des arts dans le cadre du programme In situ. Ici les œuvres sont encore en cours d’élaboration et ouvertes à l’exploration, interrogeant les notions d’action, de résistance et de solidarité.

Le titre évoque métaphoriquement un moment précis de lumière, traversé par l’urgence et la fragilité, où les perceptions se brouillent, les significations deviennent instables et la pratique artistique émerge.

In situ est un programme de résidence pluridisciplinaire co-construit avec la Fondation Daniel et Nina Carasso qui a pour volonté d’être à la fois un temps et un espace de rencontres, de recherche, de travail individuel et collectif au cœur même de la Cité internationale des arts, mais aussi un atelier de production de savoirs et d’œuvres.

Avec les lauréats 2025-2026, In the Half-Light présente des œuvres Daniel de la Barra, Yana Nafysa Dombrowsky-M’baye, Carlos Fer, Nadia Guerroui, Zhuang Han, Alexandra Kadzevich, Martha Kotsia, Reyhan Lál, Felipe Romero Beltrán, Beatrice Zaidenberg

Du 26 février 2026 au 7 mars 2026

Vernissage – mercredi 25 février 2026, de 18h à 21h

Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Site du Marais | Cité internationale des arts

Conçue comme un espace de recherche partagée et d’échanges prolongés, l’exposition In the Half-Light met en avant les processus, les gestes et les conditions dans lesquels les pratiques prennent forme.

Du jeudi 26 février 2026 au samedi 07 mars 2026

gratuit Tout public.

début : 2026-02-26T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-08T00:59:59+01:00

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

