In The Modern World : La soirée Indie Rock & Post Punk SUPERSONIC Paris

IN THE MODERN WORLD

Rendez-vous « In The Modern World » pour une soirée où le chaos et la mélodie se rencontrent, où chaque morceau vous secoue et chaque instant devient légendaire

Inspirée par le titre de Fontaines D.C., cette nuit est faite pour celles & ceux qui aiment danser et pogoter sur les meilleurs sons de la scène alternative post-punk et indie rock contemporaine

Live Tribute à 1h00 du Camino

DJ Set Indie Rock & Post Punk de Vynil Coyote et Marques de Sad

Dans la playlist : Idles / Fontaines DC / Shame / Viagra Boys / Squid / Yard Act / Wet Leg / DIIV / Fat White Family / Parquet Courts / Thee Oh Sees / Sleaford Mods / Rolling Blackouts Coastal Fever / Dry Cleaning / Do Nothing / Gilla Band / Nation Of Language / Ty Segall

Entrée à 10 euros de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le vendredi 13 mars 2026

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

