In Vélo Véritas Balade gourmande D978 Couches

In Vélo Véritas Balade gourmande

D978 Château de Couches Couches Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

In Velo Veritas c’est une invitation à parcourir 39 km à vélo et à travers les vignobles du Couchois et des Maranges.

Cette boucle ponctuée de pauses gourmandes et de dégustations vous fera découvrir des paysages vallonnés, au cœur de la Bourgogne.

Pour cette deuxième édition, laissez‑vous emporter par un programme riche en découvertes œnologiques, en rencontres avec producteurs locaux et vignerons, et pour clôturer cette escapade en beauté, un repas partagé… dans une ambiance musicale.

Les participants sont attendus dès 9h pour un accueil café-croissant dans le parc du Château de Couches. Le départ sera donné à partir de 9h30.

À votre arrivée, l’itinéraire détaillé vous sera remis directement au Château de Couches.

Tout au long du parcours, les viticulteurs du Couchois et des Maranges seront présents sur plusieurs points du circuit pour vous accompagner, vous encourager et vous proposer des dégustations durant cette aventure sportive.

Après l’effort, place au réconfort un temps de restauration est prévu à Nolay, à partir de 11h30, pour reprendre des forces dans une bonne ambiance.

Pour conclure cette journée, rejoignez le Château de Couches et profitez d’une arrivée festive et musicale.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas réserver en ligne, renseignez-vous auprès de nos conseillères par téléphone, par mail ou directement sur place. .

D978 Château de Couches Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

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L’événement In Vélo Véritas Balade gourmande Couches a été mis à jour le 2026-03-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II