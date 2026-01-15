In vino délyr Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

In vino délyr

Dimanche 8 février 2026 à partir de 18h. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 18:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Chant, Amour et Vin sont les ingrédients principaux de ce spectacle d’HUMOUR MUSICAL. Mais qui sont ces chanteurs enjoués et gourmands qui chantent le breuvage divin ?

Le picth Sylvie joue ce personnage surprenant et malicieux qui déguste de nouveaux cépages et dont les vocalises pétillent autant que le palais. Bruno est le musicien qui se doit d’assurer la bonne tenue du concert et qui finit par succomber à la passion et à la fougue de sa partenaire.



Le répertoire Des standrads très connus de la chanson, de l’opéra, un traditionnel espagnol, un skecth des airs populaires ou de haut vol dont les textes ont été réécrits par la plume alerte et vinophile de Bruno Duchâteau, ainsi que des perles en hommage à Bacchus de Juliette, Gérard Morel, Gaston Couté.



Avec l’humour décalé de la mise en scène de Luc CHAREYRON et les arrangements au cordeau de Michel Sanlaville, le vin que ces deux artistes chantent, se goûte avec les oreilles, les zygomatiques et aussi avec le cœur… .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Song, love and wine are the main ingredients of this HUMOUR MUSICAL show. But who are these playful, gourmet singers of the divine beverage?

L’événement In vino délyr Allauch a été mis à jour le 2026-01-15 par Maison du Tourisme d’Allauch