In vino veritas Salle Robert de Lacaze Billère

In vino veritas

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Pièce écrite avec le concours de professionnels du vin et qui égratigne la standardisation des goûts et des process . Mais nul besoin d’aimer le divin nectar pour s’amuser de cette comédie dont les personnages et les situations sont universels dans leurs problèmes, leurs travers et l’humour qui s’en dégage. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

