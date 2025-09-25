In vino veritas Salle Robert de Lacaze Billère
In vino veritas Salle Robert de Lacaze Billère jeudi 25 septembre 2025.
In vino veritas
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Pièce écrite avec le concours de professionnels du vin et qui égratigne la standardisation des goûts et des process . Mais nul besoin d’aimer le divin nectar pour s’amuser de cette comédie dont les personnages et les situations sont universels dans leurs problèmes, leurs travers et l’humour qui s’en dégage. .
Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04
English : In vino veritas
German : In vino veritas
Italiano :
Espanol : In vino veritas
L’événement In vino veritas Billère a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Pau