In Vino Veritas Site polyculturel Le Kimméridgien Chablis
dimanche 11 octobre 2026 · Site polyculturel Le Kimméridgien · Chablis
Informations pratiques
Chablis
In Vino Veritas
Site polyculturel Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Avec La Compagnie du Bord des Mondes, venez vivre une expérience inédite!
Une animation enquête policière au cœur du 19e siècle.In Vino Veritas est un Cluedo géant interactif où le public devient détective, plongé dans une animation enquête policière palpitante, menée par des comédiens professionnels.
L’ambiance, inspirée des enquêtes du 19e siècle, est à la fois réaliste et immersive, avec une mise en scène avec une mise théâtrale. Tout public, en famille ou entre amis.
Enquête policière interactive ! Un Cluedo géant à la Belle Epoque. Interrogez les suspects, collectez les indices et résolvez l’enquête ! .
Site polyculturel Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 47 53 95
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English : In Vino Veritas
L’événement In Vino Veritas Chablis a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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