In Vino Veritas Domaine de la Suffrène La Cadière-d’Azur
In Vino Veritas Domaine de la Suffrène La Cadière-d’Azur vendredi 17 octobre 2025.
In Vino Veritas
Domaine de la Suffrène 1066, chemin de Cuges La Cadière-d’Azur Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-17
Découvrez nos vins à travers divers ateliers ludiques, comme un « Blind test » pendant lequel vous devrez retrouver la bonne couleur du vin dans un verre noir ! Les enfants seront aussi à l’honneur et sans alcool.
.
Domaine de la Suffrène 1066, chemin de Cuges La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 90 09 23 commercial@suffrene.fr
English : In Vino Veritas
Discover our wines through a variety of fun workshops, including a « blind test » in which you’ll have to find the right color of wine in a black glass! Children will also be honored with an alcohol-free event.
German : In Vino Veritas
Entdecken Sie unsere Weine in verschiedenen spielerischen Workshops, wie z. B. einem « Blindtest », bei dem Sie die richtige Farbe des Weins in einem schwarzen Glas finden müssen! Auch für Kinder wird gesorgt, und zwar ohne Alkohol.
Italiano : In Vino Veritas
Scoprite i nostri vini attraverso una serie di laboratori divertenti, tra cui un « blind test » in cui dovrete trovare il giusto colore di vino in un bicchiere nero! Ci sarà anche un evento speciale senza alcol per i bambini.
Espanol : In Vino Veritas
Descubra nuestros vinos a través de una serie de divertidos talleres, entre los que se incluye una « prueba a ciegas » en la que tendrá que encontrar el color correcto del vino en una copa negra También habrá un evento especial sin alcohol para niños.
L’événement In Vino Veritas La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2025-09-12 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur