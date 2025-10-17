In Vino Veritas Domaine de la Suffrène La Cadière-d’Azur

In Vino Veritas Domaine de la Suffrène La Cadière-d’Azur vendredi 17 octobre 2025.

In Vino Veritas

Domaine de la Suffrène 1066, chemin de Cuges La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17

Découvrez nos vins à travers divers ateliers ludiques, comme un « Blind test » pendant lequel vous devrez retrouver la bonne couleur du vin dans un verre noir ! Les enfants seront aussi à l’honneur et sans alcool.

.

Domaine de la Suffrène 1066, chemin de Cuges La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 90 09 23 commercial@suffrene.fr

English : In Vino Veritas

Discover our wines through a variety of fun workshops, including a « blind test » in which you’ll have to find the right color of wine in a black glass! Children will also be honored with an alcohol-free event.

German : In Vino Veritas

Entdecken Sie unsere Weine in verschiedenen spielerischen Workshops, wie z. B. einem « Blindtest », bei dem Sie die richtige Farbe des Weins in einem schwarzen Glas finden müssen! Auch für Kinder wird gesorgt, und zwar ohne Alkohol.

Italiano : In Vino Veritas

Scoprite i nostri vini attraverso una serie di laboratori divertenti, tra cui un « blind test » in cui dovrete trovare il giusto colore di vino in un bicchiere nero! Ci sarà anche un evento speciale senza alcol per i bambini.

Espanol : In Vino Veritas

Descubra nuestros vinos a través de una serie de divertidos talleres, entre los que se incluye una « prueba a ciegas » en la que tendrá que encontrar el color correcto del vino en una copa negra También habrá un evento especial sin alcohol para niños.

L’événement In Vino Veritas La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2025-09-12 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur