In Vino Visitas Salon du vin Bar-le-Duc

samedi 25 avril 2026

In Vino Visitas Salon du vin

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

In Vino Visitas est une manifestation originale qui se déroule chaque année à Bar-le-Duc.

Cette flânerie urbaine associe dégustation œnologique et découverte patrimoniale, sport et tourisme. Près de 30 vignerons vous accueillent dans différents lieux de la cité des ducs pour vous faire déguster leur production.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui invite à la flânerie et à la rencontre de passionnés, dans une ambiance décontractée et conviviale.Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 salon@invinovisitas.fr

English :

In Vino Visitas is an original event that takes place every year in Bar-le-Duc.

This urban stroll combines ?nological tasting with heritage discovery, sport and tourism. Nearly 30 winegrowers welcome you to various locations in the city of the Dukes to taste their products.

Don’t miss this not-to-be-missed event, which invites you to stroll around and meet passionate winegrowers in a relaxed, friendly atmosphere.

German :

In Vino Visitas ist eine originelle Veranstaltung, die jedes Jahr in Bar-le-Duc stattfindet.

Dieser Stadtbummel verbindet eine ?nologische Weinprobe mit der Entdeckung des Kulturerbes, Sport und Tourismus. Fast 30 Winzer empfangen Sie an verschiedenen Orten in der Herzogstadt, um Ihnen ihre Produkte zur Verkostung anzubieten.

Verpassen Sie nicht diesen unumgänglichen Termin, der zum Flanieren und zur Begegnung mit Weinliebhabern in einer entspannten und geselligen Atmosphäre einlädt.

Italiano :

In Vino Visitas è un evento originale che si svolge ogni anno a Bar-le-Duc.

Questa passeggiata urbana combina la degustazione di vini con la scoperta del patrimonio, lo sport e il turismo. Quasi 30 viticoltori saranno presenti in vari punti della Città dei Duchi per farvi degustare i loro vini.

Non perdetevi questo evento imperdibile, che vi invita a passeggiare e a incontrare gli appassionati di vino in un’atmosfera rilassata e amichevole.

Espanol :

In Vino Visitas es un original evento que se celebra cada año en Bar-le-Duc.

Este paseo urbano combina la degustación de vinos con el descubrimiento del patrimonio, el deporte y el turismo. Cerca de 30 viticultores estarán presentes en distintos lugares de la Ciudad de los Duques para hacerle degustar sus vinos.

No se pierda esta cita ineludible, que le invita a pasear y conocer a aficionados al vino en un ambiente distendido y cordial.

