In Vivo Impasse Léo Ferré Feytiat

Impasse Léo Ferré Espace Noriac Feytiat Haute-Vienne
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
2026-03-16 2026-04-15
Léo Ferré la légende est un tour de chant qui combine piano et bandes orchestrées pour accompagnement, comme Léo seul en scène souvent s’y livrait. Un Léo déjà présent dans le spectacle L’Eloge des Poètes en compagnie de Jacques Brel et Georges Brassens qui a valu à Jean Claude RIBANO d’être à l’affiche du CCSM Jean Gagnant en 2013. Depuis ce jour, des fidèles lui réclamaient de rendre un hommage particulier à ce monstre sacré, comme il l’a fait avec BREL, REGGIANI et ESCUDERO. Mais pour lui, les conditions de scène envisagées n’étaient pas réunies. C’est aujourd’hui Chose faite pour un spectacle qui à n’en pas douter, une fois encore, ravira le public. .
Impasse Léo Ferré Espace Noriac Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 64 77 jacquesbrel87@gmail.com
